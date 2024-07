Allerta caldo | temperature in aumento attesa un’ondata di calore con picchi fino a 42 gradi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Una mappa meteorologica pubblicata da WXCHARTS mostra le località che saranno colpite dall’ondata dinei prossimi giorni. In alcune zone della Spagna, come l’area attorno a Siviglia e quella compresa tra le città di di Córdoba e Jaen, lepotrebbero superare i 42. Ilrovente colpirà anche Grecia, Italia, Isole Canarie e Cipro, conche sfioreranno, ancora una volta, i 42. Sembra la Grecia a doversi aspettare l’ondata più violenta e il governo si sta già organizzando per far fronte alrecord. La settimana scorsa, il governo ellenico era già stato costretto a chiudere nelle ore più calde l’Acropoli di Atene. Alla popolazione si chiede di rimanere a casa. In Italia – Stando alla mappa, le località più a rischio in Italia sono Sicilia, Calabria e Puglia, soprattutto nella la zona ionica.