Venezia Busio e Tessmann alle Olimpiadi con gli Usa | rischiano di saltare la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gianlucae Tannersono stati convocati dagli Stati Uniti per disputare ledi Parigi 2024. Il ct degli Usa, Marko Mitrovic, ha selezionato i due centrocampisti titolari dei lagunari per i Giochi e se la nazionale a stelle e striscie dovesse arrivare fino in fondo, di sicuro sarebbero costretti ala sfida dicontro il Brescia e a malapena potrebbero esserci per l’esordio in campionato. Questo l’annuncio del: “I centrocampisti arancioneroverdi, dopo le due amichevoli contro Paraguay (13 luglio) e Spagna (18 luglio), affronteranno la Francia il 24 luglio21:00 e la Nuova Zelanda il 27 luglio19:00 allo stadio Vélodrome di Marsiglia per poi sfidare la Guinea il 30 luglio19:00 a Saint-Etienne.