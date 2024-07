UFFICIALE ? Topalovic all’Inter | arriva il comunicato del club!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lukaè un nuovo giocatore dell’Inter. Ilmilanese lo ha appena annunciato sul proprio sito attraverso un– MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Topalovi? dal NK Domžale: il centrocampista classe 2006 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (ildel!) © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati .