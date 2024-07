The man with 1000 kids la recensione | cronaca di un donatore seriale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) La serie: The man, 2024. Creata da: Josh Allott. Genere:: Docuserie. Durata: 40 minuti circa/3 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Aspiranti genitori dei Paesi Bassi si rivolgono a Jonathan Meijer senza sapere che si tratta di undi sperma decisamente. A chi è consigliato? A chi è curioso di scoprire una storia che ha davvero dell’incredibile. Una storia di inganno e sogni infranti: la docuserie Netflix The manesplora la verità dietro il truffatore olandese Jonathan Meijer che, spacciandosi quasi per un filantropo, ha sfruttato il desiderio ardente di molte coppie di diventare genitori, promettendo loro un futuro felice (e un vasetto di sperma) per poi manipolare le loro vite.