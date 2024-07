Strage di Bologna condannato all' ergastolo l' ex Avanguardia Nazionale Bellini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Paolo, ex di, è stato, confermando la sentenza in primo grado, all', per concorso nelladel 2 agosto 1980 alla stazione di. La Corte d'assise d'Appello di, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, ha emesso la sentenza dopo sei ore di Camera di consiglio. A processo anche l'ex capitano dei carabinieri, Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio ein primo grado a 6 anni e l'ex amministratore di condomini in via Gradoli, a Roma, Domenico Catracchia,in primo grado a 4 anni per false informazioni al pm. Anche per loro sono state confermate le pene in appello. La Procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne di primo grado. Prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio Segatel eavevano rilasciato dichiarazioni spontanee: l'ex diha parlato per quasi 3 ore ma non era presente alla lettura del verdetto perché - ha dichiarato durante il dibattimento - "devo sostenere degli interrogatori e devo prendere un farmaco".