Si spara nel furgone e muore poco dopo Paura in piazza Vacchi chiuse alcune strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, inNatalinaa Ravenna, un uomo di 67 anni si è tolto la vitaavere telefonato alle forze dell’ordine comunicando la propria posizione e l’intenzione suicida. Prima si è chiuso all’interno del proprio furgoncino parcheggiato nella zona dell’ospedale. Poi, all’arrivo della prima pattuglia, ha fatto fuoco su se stesso, rimanendo inizialmente in vita. Questa situazione ha generato momenti di forte tensione, poiché i carabinieri, giunti sul posto insieme al 118, sapevano che l’uomo aveva ancora tre colpi a disposizione. Laè stata immediatamente circondata dalle forze dell’ordine, inclusa la polizia locale di Ravenna, che ha provveduto a chiudere tutti gli accessi e a interrompere temporaneamente il traffico su via Fiume Montone Abbandonato, per garantire la sicurezza dei cittadini presenti.