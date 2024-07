Saldi | Confcommercio stima quando si spenderà a persona

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Isono iniziati ela spesa pro capite: si viaggia tra ottimismo e preoccupazioni Questo periodo rappresenta un’occasione importante per il settore della moda e del retail che vede neiuna possibilità di rilancio dopo mesi difficili.le stime di(Foto Ansa) notizie,comIestivi prendono il via in un clima di cauto ottimismo, nonostante alcune preoccupazioni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di, la spesa complessiva prevista per iestivi ammonta a 3,2 miliardi di euro, con una media di circa 92 euro a. L’impatto degli acquisti stranieri Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-, ha evidenziato come questisiano particolarmente attesi dalle famiglie italiane.