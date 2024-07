Produttori e industriali alleati in nome delle filiere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) IL SETTORE ALIMENTARE come comparto strategico, al pari dell’energia, per l’autosufficienza dell’Unione europea che consenta di evitare acquisti di beni alimentari poco sicuri prodotti in Paesi dove vi sono poche o nulle garanzie al riguardo, nel contesto di una nuova Pac che sostenga le imprese sui mercati uscendo dalla logica del sussidio per passare a quella dell’incentivo. E il tutto in un ambito produttivo che volti pagina dopo la terribile vicenda che si è consumata a Latina. Massimiliano Giansanti (nella foto), appena rinominato al vertice di Confagricoltura – la principale associazione nazionale di comparto con oltre 200mila aziende rappresentate, 64 milioni di giornate di lavoro, 500mila lavoratori assunti, un valore della produzione vicino ai 49 miliardi di euro– fa il punto sulla situazione dell’agricoltura in Italia e in Europa.