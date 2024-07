Pastore | Napoli ottimo colpo Spinazzola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto aMagazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “? E’ unper il, dall’infortunio grave degli Europei del 2021 sono passati tre anni. In quel momento era tra i migliori nel suo ruolo. Se assicurasse anche solo la metà del rendimento di quel periodo sarebbe un grande acquisto, anche perchè arriva a parametro zero. Ilsi sta muovendo bene, a differenza del passato è ila fare concorrenza alle altre big. Inter su Buongiorno? L’interessamento c’è stato, anche la Juventus si è mossa per il difensore granata. Osimhen? E’ una situazione complicata, ora come ora non vedo nessun club disponibile a pagare i 120 milioni della clausola. Quei soldi servirebbero però alper operare sul mercato.