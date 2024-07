LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 6-3 6-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | terzo set sublime dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (3° MATCH DALLE 14.30) 6-3SET! A metà rete la stop volley del transalpino. Arriva il sorpasso di Lorenzo! 40-AD SET POINT! Non passa il rovescio in back in avanzamento di. 40-40 Rovescio incrociato sulla riga giocato dal transalpino. Parità. 30-40 SET POINT! BOOM! Passante incrociato di dritto supersonico del toscano. 30-30 Solido passante di drittosulla volèe non chiusa dell’avversario. 30-15 E’ largo invece questo rovescio del francese. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per. 15-0 Servizio vincente del transalpino. 5-3 Game. Brutta la risposta di rovescio di, che serve ora per rimanere nel set.