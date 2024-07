Flop Brasile in Coppa America | il confronto con l’Italia con qualche piccola grande differenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Euro 2024 esono ancora in corso ma è arrivato il momento delle analisi. In attesa di Spagna-Francia e Olanda-Inghilterra, il bilancio sul percorso delin Germania è definitivo: ilazzurro è totale e la squadra ha disputato forse il peggior Europeo della sua storia. Dopo un girone molto deludente e una qualificazione raggiunta a tempo quasi scaduto, la compagine di Luciano Spalletti non ha reagito e contro la Svizzera è stato raggiunto uno dei punti più bassi. La squadra non ha mai giocato a calcio ma a preoccupare è stata soprattutto la mancanza di aggressività e di reazione. La squadra ha evidenziato evidenti limiti strutturali e tanti calciatori non sono stati all’altezza della Nazionale. L’involuzione qualitativa del calcio italiano è una certezza ma in Germania è mancata qualcosa in più: la voglia di vincere e l’attaccamento alla maglia.