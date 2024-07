Festa di Compleanno con Fuochi d' Artificio Disturba i Residenti | Intervengono i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'Aquila - Nella notte tra venerdì e sabato, idi una frazione di Sulmona hanno chiamato ia causa di uno spettacolo pirotecnico prolungato che celebrava ildi un 18enne. Lasi è svolta in un ristorante locale e, dopo i festeggiamenti, i partecipanti hanno ammirato id’. Tuttavia, l'entusiasmo non è stato condiviso dai vicini, che hanno denunciato il disturbo al 112. Gli abitanti hanno lamentato che id', durati circa 20 minuti, hannoto il riposo notturno e spaventato gli animali domestici, oltre a rappresentare un potenziale pericolo di incendio. "Uno spettacolo che sarà pure bello ma cheil riposo delle persone e spaventa i nostri animali. Per non parlare poi del pericolo incendi", hanno spiegato alcuni