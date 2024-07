Calcio Giovanile Aesse Senigallia Massimiliano Matteucci è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’allenatore della Juniores Regionale, campione provinciale in carica, sarà coadiuvato da Domenico Spadone: entrambi sono in società da 5 anni, 8 luglio 2024 –è ildeldell’. L’allenatore della Juniores Regionale, infatti, coordinerà il vivaio della società senigalliese, su scelta del presidente Paolo Gasparini. Sarà coadiuvato da Domenico Spadone, ex Brugnetto e Vigor, in società da 5 anni.(a sinistra nella foto di copertina), con trascorsi nei settori giovanili di Aurora Jesi e Biagio Nazzaro Chiaravalle, è da 5 anni all’, dove ha allenato Allievi e Juniores con buoni risultati: basti pensare alla vittoria del campionato provinciale della passata stagione 2023-2024 (leggi l’articolo).