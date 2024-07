Akinsanmiro lascia l’Inter | in chiusura il suo trasferimento in Serie B

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il giovane centrocampista Ebenezer Akisanmiro è pronto are. Il giovane nerazzurro si appresta alla sua avventura tra i professionisti. FATTA –è pronto ad andare alla Sampdoria. Il giovane centrocampista della Primavera del, dunque, si appresta alla sua prima avventura tra i professionisti. E sta per fare il percorso già fatto lo scorso anno da un suo ex compagno come Filip Stankovic. In quel caso, il portiere figlio d’arte si trasferì insieme a Sebastiano Esposito. Persi tratta della prima esperienza al di là della Primavera nerazzurra. Ha fatto vedere ottime cose nel campionato under 19 e adesso punta a mettersi in mostra anche tra i grandi. A confermare la trattativa in dirittura d’arrivo Gianluca Di Marzio.