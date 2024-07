11 persone morte e 19 disperse in Indonesia per una frana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Almeno 11sonoe altre 19 sono consideratea causa di unaavvenuta sabato sera vicino a una miniera d’oro illegale nell’centrale: lo ha reso noto oggi il direttore dell’agenzia locale di ricerca e salvataggio, Heriyanto. Lain, causata da forti piogge, si è verificata in un remoto villaggio nel distretto di Bone Bolango, nella provincia di Gorontalo, un’area in cui si trovano miniere d’oro abbandonate che vengono sfruttate senza autorizzazione e senza adeguate attrezzature di sicurezza Lasi è verificata in un’area dove le miniere d’oro abbandonate sono gestite senza autorizzazione e senza adeguate attrezzature di sicurezza. “Ottosonoe i loro corpi sono già stati evacuati.