Trump stringe sul vice in pole position J D Vance e Marco Rubio

(Di domenica 7 luglio 2024) Donaldsulla scelta del suoe punta a un annuncio forse a giorni, di sicuro entro il 15 luglio, quando si apre la convention repubblicana. L'attenzione è concentrata su due nomi: da un lato il senatore dell'Ohio J.D.e dall'altro, anche se - riporta il Washington Post - il governatore del North Dakota Doug Burgum non sarebbe ancora definitivamente fuori dalla corsa. Nello scegliere il suo numero duedecide in parte la nuova leadership del Partito repubblicano, quella che raccoglierà e porterà avanti la sua eredità. Ilsarà infatti probabilmente alla guida del ticket presidenziale del 2028. E per questo l'età è uno dei requisiti fondamentali nella scelta: aserve un 'giovane' che lo affianchi e poi spicchi il volo alle prossime elezioni.