Servono interventi per l’edilizia

(Di domenica 7 luglio 2024) Nelè allarme per la Camera di commercio dopo il blocco del superbonus: "Calano investimenti e produzione", afferma infatti il presidente Carlo Battistini (foto) analizzando i dati dell’ultimo rapporto Cresme (Centro ricerche di mercato). "La frenata del settore sarà rallentata nel breve periodo dagli investimenti in opere pubbliche sostenuti dal Pnrr, ma è necessario pensare a politiche a lungo termine estrategici. Tra inizio 2020 e fine marzo 2024 – aggiunge Battistini –, pandemia e incentivi fiscali hanno prodotto un forte stress e impresso un’accelerazione al settore costruzioni, uno dei più dinamici e importanti della nostra economia per capacità di creare valore e occupazione". Secondo i dati del rapporto, nel 2024 per il settore delle costruzioni si stima un calo complessivo del 9,5% per gli investimenti e del 7,7% per il valore della produzione, dovuto in parte al blocco appunto del superbonus.