Mezza svendita | Padovan non se lo spiega che attacco per l’affare Buongiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Il giornalista Giancarloha mandato una frecciata non indifferente perlegato ad AlessandroIl Napoli ha concluso la trattativa legata ad Alessandro. Il difensore arriverà nei prossimi giorni per circa 37-38 milioni di euro compresi i bonus e firmerà un contratto quinquennale. Un colpo fortemente voluto da Antonio Conte, che ha intenzione di mettere a posto la difesa, grande punto debole del Napoli nella scorsa stagione. Peruna convocazione all’Europeo con zero presenze collezionate, con la maglia del Napoli spera di imporsi ad altissimi livelli e, magari, diventare anche un perno della Nazionale italiana. Una trattativa andata molto per le lunghe per le difficoltà nel trattare con Urbano Cairo e il procuratore di, Beppe Riso.