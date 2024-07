Geolier sold out annuncia il tour di marzo 2025 | cinque concerti nei palazzetti italiani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 7 luglio 2024) ROMA –, che sta facendoout, dopo il grande show di ieri sera davanti ai 37.000 spettatori della tappa milanese delestivo, hato oggi il suonei palasport per. Gli appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto live del 25 luglioall’Ippodromo di Agnano a Napoli. Queste le date – prodotte da Magellano– che lo vedranno protagonista di 5 specialinei principali: 15– Jesolo (ve) – Palazzo del turismo – Data zero 21– Milano – Unipol forum 23– Torino – Inalpi arena 25– Bologna – Unipol arena 28– Roma – Palazzo dello sport L’annuncio arriva in un momento in cui l’artista napoletano miete un successo dietro l’altro: nel pieno del suo straordinarioestivo, che lo ha visto per 3 show spettacolari allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il suo nuovo album, ‘Dio lo sa’ (Warner Music Italy), ha già conquistato il disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla Classifica Album di Fimi/GfK Italia.