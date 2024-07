Francia nel caos | sinistra avanti governo impossibile Bardella | Ha vinto l’alleanza del disonore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) La sorpresa è clamorosa: il Nouveau Front populaire, ladi Melenchon, è in testa alle elezioni legislative in: lo indicano le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne questa sera. Secondo le stime,dinata nelle scorse settimane avrebbe ottenuto tra i 172 e i 192 seggi. Dietro il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan, che con le forze della destra alleate avrebbe tra i 132 e i 152 mandati. Tra i 150 e i 170 deputati previsti invece per i partiti che sostengono il presidente Emmanuel Macron. Un risultato inatteso che apre la strada a una fase diassoluto: nessuno dei tre poli ha la maggioranza per governare, Melanchon a urne chiuse ha immediatamente chiesto le dimissioni di Macron annunciando di non voler fare accordo con i centristi.