Dagli errori di Corbyn alla svolta di Starmer L’analisi di Sensi Pd

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Come accadde già con il New labour di Tony Blair, il Changed labour di Keirè il frutto di anni e anni di frustrazione, di sconfitte, di disillusioni, di rabbia, dunque di preparazione, di attenzione. E di apprendimento. Ce ne vollero diciotto allora, stavolta soltanto – per così dire – quattordici. In entrambi i casi una lunga traversata nel deserto, con una dinamica sovrapponibile, un ritmo riconoscibile, una sequenza implacabile: il tonfo (all’epoca la lunga parabola di Margaret Thatcher a Downing street), il riflesso identitario, la zona di conforto, di nuovo la catastrofe (basti pensarepesantissima sconfitta subita da parte di Boris Johnson, pare un secolo), la lenta risalita, una leadership credibile, infine una rinnovata aria di vittoria.