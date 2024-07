Cassano d’Adda il corpo senza vita recuperato è quello di Claudio Togni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) I vigili del fuoco stanno recuperando unavvistato da una passante nel fiume Adda, nel comune di, in provincia di Milano. Dagli abiti, si presume che possa trattarsi di, l'operaio di 58 anni caduto da una passerella il 28 giugno scorso mentre lavorava alla chiusura di una diga di sbarramento della A4.era impegnato con una squadra di tecnici nella manutenzione e sostituzione di alcuni elementi della diga quando, forse a causa del cedimento di un moschettone di sicurezza, è caduto in acqua. Dopo un tentativo di raggiungere le sponde, è stato trascinato dalla corrente e scomparso. Il ritrovamento Questa mattina, alcuni passanti hanno notato ungalleggiare nelle acque del fiume Adda e hanno immediatamente avvisato il 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, insieme ai nuclei sommozzatori e al soccorso acquatico del Comando di Milano.