Bcc toscane in crescita costante | La quota mercato è aumentata

(Di domenica 7 luglio 2024) Finanziamenti e raccolta indiretta inper il gruppo Bcc Iccrea in Toscana. Il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio 2023 e il piano industriale 2024-2026. Secondo quest’ultimo, attraverso l’azione delle 13 Bcc operative nella regione con 252 sportelli, corrispondenti ad unadidel 16,8%, entro il 2026 il gruppo prevede di realizzare 9 miliardi netti di finanziamenti alla clientela, con un incremento del 4,6% sul triennio, una raccolta diretta di 12,1 miliardi, in linea con ladel piano, ed una raccolta indiretta di 6,4 miliardi, con un incremento del 22% sul triennio. Al 31 dicembre 2023, le 13 Bcc del gruppo hanno realizzato in Toscana impieghi alla clientela pari a 8,7 miliardi, con unadidel 10%, una raccolta diretta di 12 miliardi e una indiretta di 5,2 miliardi.