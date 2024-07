Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Frazione aperta alle fughe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo la cronometro di ieri, arriva un’altra giornata di transizione alde. Da Semur en Auxois a Colombey Le Deux Eglises, giornata che strizza l’occhio agli attacchi da lontano con il gruppo che potrebbe lasciare tranquillamente fare in vista di domenica, la giornata dello sterrato, che potrà portare scompiglio. Quindi, in una giornata in cui i grandi potrebbero tirare il fiato, potremmo rivedere protagonista Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Il campione del mondo sta correndo la Grande Boucle con l’intenzione di ‘fare la gamba’ in vista delle Olimpiadi,potrebbe tentare la prima prova generale per capire a che punto si trova. E magari potremmo vedere al suo fianco Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) che potrebbe essere libero di fare la sua corsa.