Qualifiche GP Silverstone | Russell in pole Hamilton secondo

(Di sabato 6 luglio 2024) Nella culla della F1 dove tutto nacque nel 1950 é Georgead avvalersi dellaposition e domani nel GP sul circuito discatterà davanti al compagno di squadra Lewise Lando Norris per un terzetto tutto britannico. Solo quarto Verstappen, mentre Sainz partirà dalla settima posizione George, dopo l’incredibile vittoria in Austria, conquista laposition nelledel GP didavanti a Lewise Lando Norris. Tripudio Mercedes che piazza entrambi i suoi piloti in prima fila, mentre chi rimane deluso è Norris in terza posizione e Max Verstappen che partirà proprio affianco del pilota britannico in quarta posizione. Quinto Piastri, sesto uno strepitoso Nico Hulkenberg con la Haas.