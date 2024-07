Pallacanestro | Italia Under 20 Parte oggi il sogno europeo della nostra Caterina Piatti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)la caccia al titolo continentale pere l’20 di coach Piazza. Si gioca in Lituania, a Vilnius e Klapieda. La lunga scandianese disputerà una rassegna continentale per la terza estate di fila dopo aver presoagli europei16 nel 2022 chiuso con 7.4 punti e 5.7 rimbalzi di media, e a quelli18 nel 2023 dove aveva registrato 6.7 punti e 5.3 rimbalzi. Nonostante sia sotto età (è una classe 2006, mentre il resto del team è formato da atlete del 2004 e 2005),non ha avuto problemi di inserimento e ha convinto Piazza a puntare su di lei. L’è nel girone C con Finlandia, Polonia e Turchia, quest’ultima avversaria nel debutto dialle 14.30. Tutte le squadre passano alla fase a eliminazione diretta chemercoledì, ma più vittorie si ottengono nel girone, più il cammino sarà agevole negli ottavi di finale.