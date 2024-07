Massacrato a colpi di spranga Fiaccolata d’addio per Daveti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Eseguita mercoledì l’autopsia di Stefano, l’artista 63enne barbaramente ucciso ate nella propria abitazione a Morsiano di Villa Mibozzo, la magistratura ha dato il nulla osta, una sorta di liberazione per i famigliari che ora provvederanno a dare corso ai funerali in forma laica la settimana prossima nel capoluogo del comune di Villa Minozzo e non nel paese di Morsiano in cui viveva da 10 anni e dove è stato ucciso. Per lunedì alle 20, gli amici di Stefano con i fratelli Andrea e Renzo organizzano unaa La Spezia, nel quartiere Favaro, dove Stefano ha trascorso il periodo dell’adolescenza assieme ai fratelli e a tanti amici che conservano un caro ricordo. In questi giorni di grande dolore, i fratelli di Stefano hanno avuto la conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, di quanti amici gli volevano bene e lo stimavano anche per il suo percorso artistico.