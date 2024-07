La bellezza dopo il male La terapia estetica fra speranza e nuova vita Un servizio di successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Molte donne hanno ritrovato un’immagine perduta e riconquistato fiducia e positività. Laintegrata nel percorso oncologico è unè presente all’ospedale San Jacopo da circa un anno e mezzo e, fino ad ora, sono state 36 le pazienti seguite con 190 appuntamenti. E’ stato realizzato all’interno della radiodell’ospedale, in uno spazio dedicato, grazie all’Associazione "Voglia di Vivere", attraverso il progetto "Elisa", che lo ha sovvenzionao così da consentire alle donne di usufruirne gratuitamente. Il progetto è stato accolto con favore dalla direzione sanitaria del presidio diretta dalla dottoressa Lucilla Di Renzo e dal dipartimento oncologico di cui è direttore la dottoressa Luisa Fioretto. Ad occuparsi delè la dottoressa Giada Baldini, una delle prime professioniste in questo campo in Italia ad aver creato un percorso interamente dedicato ai pazienti oncologici e che ha fortemente creduto in questo importante e innovativo progetto.