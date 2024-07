Gallerie Smi | La chiusura un grave danno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo la nota dell’architetto Gianluca Iori, inventore e direttore del Museo delle(la straordinaria struttura costruita sotto la fabbrica di munizioni di Campo Tizzoro, nel Comune di San Marcello Piteglio), con cui comunicava che il museo non sarebbe stato fruibile per la stagione 2024, l’assessore al turismo del Comune di San Marcello Piteglio, contribuisce con una sua riflessione al dibattito in corso. Senza nascondere la propria amarezza, Clio Cinotti definisce la mancata apertura, ormai quasi certa: "una brutta notizia per il nostro comune, per la Montagna e non solo. A partire dalla mancanza all’interno degli itinerari del Porrettana Express, proseguendo per l’assenza di un’attrazione per i numerosi gruppi squadre sportive di bambini e adolescenti che avrebbero potuto godersi spazi culturali oltre a quelli sportivi, per finire, non per importanza, allaa tutta l’utenza di famiglie con bambini o anche chiunque potesse essere interessato a conoscere una importante testimonianza storica della guerra sulla nostra montagna.