F1 Lewis Hamilton | Lavoro incredibile del team domani possiamo tenere dietro Norris

(Di sabato 6 luglio 2024) Una splendida qualifica da parte della Mercedes nel Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna. In condizioni di asciutto, i due piloti di casa George Russell ehanno dato il meglio e hanno occupato tutta la prima fila, mettendo le basi per una grande prestazionein gara. Queste le parole a caldo di: “Grazie a questo pubblico. Sono fiero di essere qui. George ha fatto unfantastico. Non ci aspettavamo di essere entrambi in prima fila, ma è davvero straordinario per noi e per il. La macchina era fantastica oggi e tutto ilmerita questo risultato”. ”Bisognava mettere le gomme in temperatura al momento giusto ed essere ben posizionati in pista. Margine di crescita ce n’è ancora. George è riuscito a trovarlo ma mi sento fiducioso per, con questa macchina potremo lavorare insieme per tenerciLando”.