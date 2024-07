Chi sono i Rodent Men gli uomini anti-macho che piacciono alla GenZ

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Più libera da stereotipi e pregiudizi del passato su molti fronti socio-culturali, laè meno convenzionale di coloro che l’hanno preceduta, anche per quanto riguarda i canoni estetici. Basti pensare ai modelli maschili sempre più apprezzati da molte ragazze e giovani under 25:esili, non particolarmente muscolosi, dai tratti affilati e spigolosi, spesso con naso o orecchie pronunciati (come, appunto, un roditore), occhi intensi e penetr, labbra sottili. Alcuni esempi tra le celebrities potrebbero essere gli attori Timothée Chalamet, Josh O'Connor, Barry Keoghan, Jeremy Allen White e il cantante italiano Ghali.quelli che, di recente, il ‘New York Times’ ha definitoMen,roditore, semplici, disinvolti e con tratti fisici e caratteriali particolari e fuori dall’ordinario.