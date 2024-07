13 giochi e attività da fare a casa per l’estate senza scuola dei bimbi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di sabato 6 luglio 2024) Iniziae per i più piccoli è il periodo delle vacanze con la chiusura delle scuole e tanto tempo a disposizione per giocare e divertirsi. Per partire e andare al mare o in un’altra meta di villeggiatura bisognerà attendere e molto del tempo del, a parte per chi andrà al centro estivo, sarà trascorso in. Complice anche il caldo che riduce le ore da trascorrere all’aperto (andare al parco è sicuramente una delle opzioni migliori, sia per i genitori che per i bambini), vediamo quali sono lee ida farai bambini di ogni età durante le settimaneimpegni programmati. 1. Prendersi cura di piante e fiori Unire l’utile al dilettevole, soprattutto per i bambini un po’ più grandi, insegnando loro (e facendoloa loro) come si coltivano le piante e i fiori, come si annaffiano e come si curano.