Zaniolo all’Atalanta | gli affari calcistici stanno diventando operazioni d’ingegneria contabile

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nicolòtorna in Italia, stavolta con la maglia dell’Atalanta. L’esterno ha giocato lo scorso anno in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, club che ne detiene ancora il cartellino. Non ha potuto vestire la maglia della Nazionale in questo Europeo a causa di un infortunio al piede. I contratti dei calciatori, le lorodi compravenditasempre più complesse. Ecco le cifre dell’operazione riportate da Sportmediaset: L’operazione è stata chiusa in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (18 milioni) che diventerà poi obbligo al raggiungimento del 65-70% di presenze, per una cifra totale che ruota intorno ai 22 milioni di euro (bonus compresi). Una cifra che fa felice anche la Roma, in quanto i giallorossi avevano mantenuto una percentuale sulla rivendita da parte del Galatasaray.