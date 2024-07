Voto Gb congratulazioni Ue a Starmer

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 12.10 "Keir, per la vittoria alle elezioni. Non vedo l'ora di lavorare con voi, in una partnership costruttiva, per affrontare le sfide comuni e rafforzare la sicurezza europea". Così la presidente della commissione Ue, von der Leyen. Al leader laburista anche ledel presidente del Consiglio europeo, Michel, "per la storica vittoria".Europa e Gran Bretagna "sono partner cruciali", scrive Michel. "Sono im paziente di lavorare con te e il tuo governo in questo nuovo ciclo".