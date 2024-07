Volley Simone Anzani salta le Olimpiadi | stop dopo gli esami medici l’Italia perde il vice capitano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale Italiana dimaschile a Cavalese (in provincia di Trento). Il centrale si è infatti sottoposto a degli accertamenti effettuati dall’Istituto dina dello Sport del CONI, il quale ha comunicato la sospensione dell’attività agonistica del pallavolista. Il 32enne aveva già dovuto rinunciare agli impegni della passata stagione con la maglia azzurra a causa di criticità cardiache, che erano poi state risolte, tanto che il comasco aveva disputato il campionato con Civitanova e aveva preso parte alla Nations League connon potrà dunque partecipare alledi Parigi 2024 e si sottoporrà a ulteriori controlli diagnostici, con l’auspicio di tornare in campo per la stagione 2024-2025 con il proprio club.