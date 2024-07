Pallanuoto la Spagna doppia l’Italia nella seconda giornata della Sardinia Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si rivela amara laCup 2024 diper il Settebello: la, battendola per 10-5. Gli iberici vincono così la manifestazione, mentre gli azzurri si giocheranno domani il secondo posto contro la Croazia, oggi vittoriosa di misura contro la Grecia, sconfitta per 8-7. Nel primo quartosi porta in vantaggio con il rigore di Di Fulvio dopo oltre 6?, ma a ruota laribalta il punteggio con le reti in superiorità di Tahull e Granados per il 2-1.frazione Granados sigla subito il 3-1, poi Marziali accorcia, ma Perrone manda le squadre all’intervallo di metà gara sul 4-2 per gli iberici. Nel terzo periodo Velotto riportaa -1, ma gli spagnoli piazzano il break che chiude le ostilità: vanno in gol Perrone a uomini pari, Sanahuja in superiorità e Larumbe su rigore.