Napoli 5 luglio 1984 parte seconda

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quando ilpresentò MaradonaDi seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Era il 5dele sì, sono già passati 40 anni. Volati tra trionfi e fallimenti, picchi e crolli, sono trascorsi quattro decenni dal giorno che cambiò per sempre il calcio italiano: il primo abbraccio di Diego Armando Maradona ain uno stadio San Paolo gremito, festante e sognante, 70mila persone si racconta. Quella prima immagine di Diego da giocatore delPantaloni celesti e maglietta bianca, come il, come la sua Argentina, la prima immagine del Pibe de Oro da giocatore dello ritrae sulla scala che porta al terreno di gioco dello stadio, fermo davanti a un muro di fotografi pronti ad immortalare un momento che avrebbe fatto la storia.