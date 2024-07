La coda bassa è il little black dress delle acconciature capelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laè il. Facile e veloce da realizzare, è l’hairdo che si può sfoggiare da mattina a sera. Legata morbida o tirata è sempre elegante e una certezza di successo. Tuttavia, proprio perché è una pettinatura semplice, è necessario che sia curata nei minimi dettagli perché non risulti raffazzonata o che sembri un salvataggio in extremis da un bad hair day. Ladi cavalloha quindi una sua dignità e il modo in cui la si realizza fa davvero la differenza. Cinque minuti al posto di trenta secondi non sono una perdita di tempo tale da dover sacrificare un dettaglio di stile., acconciatura morbida Dopo aver pettinato iin modo da aver eliminato eventuali nodi, si procede dividendo la chioma in due sezioni, una posteriore e una anteriore all’altezzaorecchie.