In trattore fino al San Bernardo | Emozionati

(Di venerdì 5 luglio 2024) È stata ricca di emozioni e di imprevisti, ma si è conclusa con un grandissimo successo la transumanza trattoristica Marano – Aosta – Gran Sanorganizzata nei giorni scorsi dal Gruppo Trattoristi Transumanti Modenesi. A confermarlo è il presidente del Gruppo, Lamberto Cerfogli, che spiega: "Abbiamo organizzato questa iniziativa con trattori d’epoca in ricordo del nostro amico Giò Masoni di Aosta. Siamo partiti da Marano con una carovana di quattro trattori, che sono diventati sette a Pavia e una ventina a Ivrea. Tutto è andato per il meglioall’interruzione della strada statale in Valle d’Aosta, che ci ha costretto a una deviazione da 300 a 1600 metri sul livello del mare. Abbiamo anche dovuto fronteggiare temporali e grandinate.