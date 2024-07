I Colli Euganei diventano patrimonio Unesco | Economia e cultura sostenibili e rispettose della biodiversità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Padova, 5 luglio 2024 – Ientrano neldell’tra le riserve mondiali: l’annuncio è stato dato dal presidenteRegione Veneto Luca Zaia, impegnato in Marocco per il Consiglio intergovernativo dell’istituzione che tutela 748 siti in tutto il mondo. “È una grande giornata per i nostri: oggi hanno conquistato il riconoscimento– ha esultato il governatore – Sono stati iscritti nella lista dei luoghi esemplari in cui lo sviluppo economico, sociale ele è sostenibile e trae giovamento dal rispetto dell'ecosistema e”. Una decisione unanime presa dai delegati dei 35 paesi membri del Consiglio intergovernativo dell’. Il Veneto vanta ora 18 riconoscimenti, un record nazionale: 9 siti dimateriale (come Venezia, Verona e le Dolomiti), 5 diimmateriale (tra cui l’arte delle perle di vetro e l’opera lirica), e 4 riserve di(Po Grande, Delta del Po, Monte Grappa e ora i).