Hermoso ‘parcheggia’ quattro alternative | ancora Inter-Napoli ? TS

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si riapre la pista Marioper l’, che ha deciso di sfidare ilsul giocatore svincolato. Lo spagnolo è un ex Atletico Madrid. PIANO – L’ha deciso di virare su. Negli ultimi scorsi è sorto un problema in casa nerazzurra, dopo il brutto e lungo stop di Tajon Buchanan col Canada. Ma a quanto pare i nerazzurri non andranno su un altro esterno, bensì su un difensore di sinistra, che nella mente di Simone Inzaghi dovrà fare il braccetto come vice Alessandro Bastoni. Ossia Mario, spagnolo che ha lasciato alcuni giorni fa l’Atletico Madrid a parametro zero. Sul giocatore c’è anche ildi Antonio Conte, con cui è aperta anche la bagarre per Alessandro Buongiorno. La pistafarebbe, dunque, tramontateeventuali a Buchanan: Marco Alonso, gli ex Ivan Perisic e Joao Cancelo e il grande investimento Dan Ndoye.