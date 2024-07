Giacomo Bozzoli la fuga continua | potrebbe essere in Spagna Ha avuto 9 anni per organizzarsi…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) La, con pochissime tracce di, condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio. Secondo il Corriere della Sera c’è una registrazione con il suo nome e cognome in un albergo spagnolo, la sera del 30 giugno, dove, la sua compagna e suo figlio sarebbero arrivati come turisti. I due adulti avrebbero dato alla reception i loro documenti e gli investigatori sarebbero convinti che siano arrivati fin lì con la Maserati Levante dell’uomo, anche se il passaggio dell’auto non è stato rilevato. Di sicuro, Mìmentre i giudici leggevano il verdetto,era già scomparso da otto giorni. La coppia aveva detto che sarebbe andata in vacanza in Francia al padre di lei, il gallerista d’arte Daniele Colossi il quale lo ha detto ai carabinieri che sono andati a cercare il condannato dopo la sentenza, non avendolo trovato a casa.