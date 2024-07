Uomini e Donne un’ex corteggiatrice in attesa di una bimba | È in arrivo Lavinia!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo il recente annuncio della sua gravidanza,dinelle scorse ore ha rivelato di essere indi una bambina. Stiamo parlando di Noemi Piarulli, la quale dopo aver dato alla luce il piccolo Diego otto anni fa è ora indella sua seconda figlia. Ad annunciare la gravidanza era stata la stessa extramite il suo profilo Instagram. Noemi, che più affezionati telespettatori del dating show di canale 5 ricorderanno in quandodel tronista di origine spagnola Jonas Berami, lo scorso maggio ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere in dolce, pubblicando una sua foto con il pancione in bella vista e l’inequivocabile didascalia “Baby 2 in”, con l’emoji di una faccina con i cuori, a testimoniare la sua felicità per la seconda gravidanza.