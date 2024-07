Rinnovo Kvaratskhelia l’agente è in Italia | ore calde in casa Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il mercato delsi è letteralmente incendiato, con molte trattative che sono verso la risoluzione.diè sbarcato inper discutere deldi. Insono ore roventi, con molti affari che potrebbero risolversi nelle prossime ore. Oltre alle trattative in entrata, proseguono i discorsi per i rinnovi di contratto, con il focus per quello di. Il DS Manna e De Laurentiis sperano di convincere il georgiano ed il suo agente ad accettare la proposta. Intanto propriodel georgiano è sbarcato inper discutere il futuro del suo assistito., entra nel vivo la trattativa per ildiè inAlla vigilia dell’Europeo sono esplosi alcuni casi all’interno del, tra cui quelli di Di Lorenzo e