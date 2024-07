Missione compiuta | i fermani Marziali e Franchellucci in canoa sulle tracce dei cercatori d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fermo, 4 luglio 2024 –per i due, Alessandroe Riccardo. Dopo 12 giorni in tenda e 730 chilometri di viaggio sono finalmente giunti a Dawson City, concludendo una straordinaria spedizione inorme deidella Klondike Gold Rush. Dopo essere partiti da Fermo e aver raggiunto Barcellona, i due si sono recati in Canada volando in aereo. Poi il la vera avventura inè iniziata a Whitehorse, capitale del territorio dello Yukon, dove le acque dell’omonimo fiume scorrono fredde e impetuose. “Con le canoe cariche di provviste e attrezzature – spiega- abbiamo iniziato la nostra discesa lungo uno dei fiumi più leggendari del Nord America. Ogni pagaiata ci ha portato più vicini alla storia, seguendo ledegli uomini e delle donne che, alla fine del XIX secolo, affrontarono queste acque nella speranza di trovare ricchezze”.