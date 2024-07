Martinez a Milano oggi visite e firma! All’Inter non da ‘semplice’ secondo – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Inter ha accolto ieri sera Josep, che stamattina è atteso all’Humanitas per lemediche. Come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, lo spagnolo in questa stagione non sarà utilizzato solo in Coppa Italia. NUOVO RINFORZO – Josepè il terzo colpo di mercato dell’Inter dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, si sottoporrà ai consueti controlli di rito prima di trasferirsi al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Verso mezzogiorno, si prevede checompleterà la sua giornata intensa con ladel contratto quinquennale presso la sede del club in viale della Liberazione. L’accordo prevede un ingaggio iniziale di 1,5 milioni di euro a salire, con un affare complessivo da 13,5 milioni di euro.