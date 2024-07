La migliore schiacciata ripiena di Firenze lo street food che non esisteva

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laè un'istituzione. Una focaccia lievitata a lungo e condita con tanto buon olio extravergine d'oliva, qualche chicco di sale grosso in superficie, et voilà, lo spuntino perfetto a ogni ora è servito. Negli ultimi tempi si è diffusa poi un'altra versione, spaccata a metà e farcita con ogni bendidio: salumi, formaggi, ma anche verdure grigliate, pecorino e miele, preparazioni cotte, salse una variante moderna della classicada forno, portata avanti soprattutto dal successo senza eguali de All'Antico Vinaio. Oggi di insegne che preparano lace ne sono diverse: ecco le più buone. LadiPugi Pugi in origine era un forno ma, con il passare del tempo, è diventato uno dei locali di riferimento per laall'olio e la pizza al taglio di