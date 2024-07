Inchiesta Fanpage Edith Bruck | Giovani sordi e ciechi non sanno la storia Meloni? Non ha fatto abbastanza ed è intervenuta troppo tardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “È una cosa molto preoccupante e molto dolorosa da vedere. Sono molto triste per l’umanità in sé, che non ha imparato niente. E questo è il problema: torna, ritorna, non finisce mai, non è mai stato sradicato. Credo che andrà avanti almeno fino alla fine della mia vita”. È l’amaro commento di, scrittrice, poetessa e regista ungherese naturalizzata italiana, intervistata da Alessandro Milan nella trasmissione di Radio24, Uno, Nessuno, 100Milan, in riferimento a quanto emerso dall’disulle derive antisemite e filo-nazifasciste nella basele di Fratelli d’Italia. La scrittrice 93enne, che da quasi 60 anni conduce un instancabile lavoro di divulgazione nelle scuole e nelle università sulla tragedia della Shoah, fu deportata a 13 anni prima ad Auschwitz, poi a Dachau dove il 15 aprile 1945 fu liberata dalla truppe anglo-americane: durante la prigionia sua madre e uno dei suoi fratelli furono uccisi nelle camere a gas.