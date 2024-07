IN – Martinez a Milano con minimo ritardo! Inizia l’esperienza all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come anticipato poco fa,era atteso aper cominciare la sua esperienza. Il portiere è da poco atterrato, come fa sapere il nostro inviato a Linate Onorio Ferraro. ATTERRATO – Con circa quattro ore disull’orario previsto, Josepè atterrato all’aeroporto diLinate. Lo ha fatto con un volo privato, che lo ha portato nello scalo cittadino. Come annunciato già in giornata, in mattinata svolgerà le visite mediche e l’idoneità sportiva per poi firmare il contratto con l’Inter. Sarà quindi il vice di Yann Sommer, dopo che Emil Audero è tornato alla Sampdoria per fine prestito., il primo giorno è pronto IN ARRIVO – A mezzanotte, minuto più minuto meno, il nuovo portiere dell’Inter è atterrato a