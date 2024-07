Giunta interdisciplinare | Dovremo dialogare tutti De Franco lascia la Casa Ai 5 Stelle l’Università

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quattro donne e sei uomini: la nuova squadra dellaMassari è stata presentata ieri tra abbracci e applausi di giubilo nella Sala Rossa del Comune. "Un buon gruppo, affiatato e motivato" sono le prime parole spese dal primo cittadino nei confronti dei suoi prediletti, promettendo "interlocuzione continua" anche con chi ha fatto parte della coalizione che l’ha portato al successo senza però riuscire a conquistare gli elettori e, quindi, nemmeno il posto in consiglio comunale. Il riferimento fa pensare in particolare a Sinistra in Comune, restata fuori per una manciata di voti, che ha già fatto sapere che vigilerà sull’operato della. La sorpresa non è certo vedere LanDevice sindaco, quanto piuttosto notare la mole di deleghe che Massari ha tenuto per sé.